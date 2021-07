Fête & Feu d’artifice sur Campneuseville Campneuseville, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Campneuseville.

Fête & Feu d’artifice sur Campneuseville 2021-07-13 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-14 23:00:00 23:00:00

Campneuseville Seine-Maritime Campneuseville

Programme des 13 et 14 JUILLET 2021

La commission des fêtes propose 2 jours de fêtes pour toutes les générations du village.

Les gestes barrières devront être respectés, la distanciation également et le port du masque est fortement recommandé.

Un véritable parc de jeux gonflables pour petits et grands sur la place, 2 jours d’animations musicales et un final avec une retraite aux flambeaux jusqu’au grand feu d’artifice en musique sur le stade.

Les commerçants et les associations sont invités à participer à ces festivités.

– Mardi 13 juillet 2021 :

14H00 : Ouverture des jeux gonflables à disposition gratuitement toute la journée.

21H00 : Repas – Concert de variétés françaises et internationales par le duo « Thes Cops band »

Restauration sur place (saucisses – frites / Américain frites…) – Buvette

Les jeux gonflables resteront ouverts en nocturne jusqu’à 22h30

– Mercredi 14 juillet 2021 :

12H00 : Cérémonie officielle : Discours, dépôt de gerbe aux monuments aux morts.

– Apéritif offert par la municipalité, en musique.

– Animation « concert » par l’orchestre « Guillaume Pruvost et ses musiciens » – Toute l’après-midi

– Grande Paëlla réalisée devant vous (Restauration sur place) – Buvette

17H00 : Chasse aux bonbons (décalage de la chasse aux œufs prévus à Pâques)

19H30 : Apéritif en musique offert par l’association « Campneuseville d’hier à aujourd’hui »

19H30-22H00 : Animation musicale « Concert » par les Vokaliz et les Berny’s Boys

– Restauration sur place (saucisses – frites / Américain frites…) – Buvette

22H15 : Rendez-vous sur la place pour le début de la Retraite aux flambeaux vers le Stade.

23H00 : Grand feu d’artifice en musique sur le stade créé par « Est un Ciel » artiste artificier des plus grands événements en France. Spectacle de plus de 10 min.

Port du masque obligatoire pour le feu d’artifice

PASS SANITAIRE mis en place – Respect du protocole applicable sanitaire au jour de la manifestation

Plus d’informations : www.facebook.com/campneuseville

