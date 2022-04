Fête, Faite du Parc, Le Perche de demain ! Perche en Nocé, 15 mai 2022, Perche en Nocé.

Fête, Faite du Parc, Le Perche de demain ! Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé

2022-05-15 – 2022-05-15 Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé Orne

Venez passer une journée de festivités à la Maison du Parc naturel régional du Perche sur le thème de la transition écologique !

– conférences et quiz climat, avec la Fondation GoodPlanet (à 11h et 15h)

– spectacle familial “Doniphane et le dodo”, avec le Théâtre de l’Étoile Pliante (à 16h30)

– marché du terroir, de l’artisanat et des initiatives locales : plus de 40 exposants du territoire seront présents pour vous faire découvrir leurs produits et leurs démarches pour construire le Perche de demain !

– escape box “Mission Climat 2050”

– animations du Parc : sorties nature sur le domaine, animations sur les légumineuses (avec ATHÉNA)

– stand de concertation “Le Parc : exprimez-vous sur son avenir !”

– démonstrations des artisans du manoir : taille de pierre, couverture et charpente

– visites de la station météo, avec Info Climat

– musique traditionnelle, avec Trad’art

– balades en attelage de percherons

Restauration sur place (Les Galettes d’Adèle, crêpes et galettes) et bar à cidre avec les producteurs de cidre du Perche AOC.

La fête du Parc est un éco-événement !

Pour les boissons, des gobelets réutilisables seront mis à disposition avec une consigne (vous pouvez aussi apportez le vôtre). Des poubelles de tri seront également situées à différents endroits du domaine.

Pour vous rendre sur place, pensez au covoiturage !

Consultez les départs proches de chez vous ici : https://bit.ly/3Oec6TC

Programme complet sur www.parc-naturel-perche.fr

