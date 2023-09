[fête] Face A / Face B + concert La Maison des métallos Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 21h00 à 23h55

.Tout public. payant

tout public

durée 3h

tarifs 10, 15, 20€ (au choix, sans conditions)

ou tarifs 5, 9, 12€ sur présentation du billet du spectacle Femme Capital

réservation conseillée

Une soirée de clôture où idées et musiques variées circuleront à travers des mondes sonores et des textes venus de toutes parts.

On démarre la soirée avec la reprise de la performance originale Face A / Face B, fragments de paysages sonores avant un concert mêlant l’univers latino-américain teinté de rock de Seb et Nicolas Martel à celui de Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny et leurs comparses.

Face A / Face B, fragments de paysages sonores

Ce projet s’appuie sur les deux faces d’un vinyle intitulé Sound Effects vol. 2, constitué de sons divers et variés réunis en fragments sonores très courts.

Ces mini « paysages sonores » – comme les qualifie joliment David Murray Shafer, qui en inventât le concept dans les années 60 – questionnent notre relation à l’environnement acoustique le plus direct et notre capacité à savoir encore écouter, dans un contexte de pollution sonore et de surenchère de bruits inhérentes à l’évolution de nos sociétés modernes.

Pionnier d’une écologie sonore qui tente de lutter contre ce vacarme, Shafer nous invite à tendre l’oreille, nous plonge dans un état de clairaudience, afin d’écouter le monde comme une vaste composition musicale.

C’est en prenant au pied de la lettre cette proposition de faire des sons du monde qui nous entoure une partition musicale, et en y intégrant des extraits du livre référence de Shafer « Paysage sonore, le monde comme musique », que la performance s’élabore.

L’ensemble des pistes du vinyle dictent les couleurs musicales et les ruptures aux deux musiciens et mettent en action un comédien, qui se délecte de cette bande-son aux univers improbables et tisse des liens entre textes, sons et musique.

Sans oublier le silence, ultime invitation à ouvrir grand nos oreilles.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

JeanLouisFernandez Face A/Face B