Fête et procession de la Ste Épine

2022-07-09 – 2022-07-10 SAMEDI

14h : concours de pétanque, en doublette sur la place de l’église

Soirée: Apéro-concert et Bal-disco

DIMANCHE

11h30 : Procession à travers le village des habitants en costume d’époque portant le reliquaire contenant les deux épines de la couronne du Christ

Ce long défilé coloré traverse Ste Eulalie d’Olt à pas lents. En fin de cortège, quatre hommes du village portent le précieux reliquaire de la « Sainte Epine », qui renferme 2 épines de la couronne du Christ.

Midi: Apéro-concert et jeux en bois gratuits

Soirée: Apéro-Concert

Bal

