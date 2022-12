Fête et Marches de l’Estive Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac Catégorie d’évènement: Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

2023-05-26 – 2023-05-27 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Le vendredi : journée découverte à la rencontre des éleveurs

Samedi matin : à partir de 8h30 : Passage des troupeaux. L’accès est libre est gratuit.

Les troupeaux stationnent 1/2h, chacun leur tour, Place du Général de Gaulle avant de traverser le centre-ville, franchir le Lot par le Pont Vieux et gagner l’Aubrac.

Marché de producteurs et marches de l’Estive en parallèle Des aires provisoires de stationnement pour camping-cars sont spécialement aménagées à proximité du centre-ville. Comme chaque année, la cité marmotte devrait accueillir le samedi matin, les troupeaux de vaches Aubrac, décorées de fleurs, cocardes et sonnailles. OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC

