Pornic Pornic Loire-Atlantique, Pornic FETE ET FEUX DE LA SAINT JEAN Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

FETE ET FEUX DE LA SAINT JEAN, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pornic. FETE ET FEUX DE LA SAINT JEAN 2021-06-26 – 2021-06-26 Place du Château Parking

Pornic Loire-Atlantique Restauration à partir de 18h30.

Tarif restauration (à titre indicatif) : Jambon grillé et mojettes : à partir de 8€

Galette.

Crêpe sucrée : à partir de 2,50€ Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales.

Vide-grenier (8h à 18h) sur le parking du château, suivi d’une grande fête populaire à partir de 19 h.

Un bal populaire, un feu de joie et un feu d’artifice vers 23h compléteront cette soirée organisée par le comit +33 6 22 01 35 63 Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales.

Vide-grenier (8h à 18h) sur le parking du château, suivi d’une grande fête populaire à partir de 19 h.

Un bal populaire, un feu de joie et un feu d’artifice vers 23h compléteront cette soirée organisée par le comit Restauration à partir de 18h30.

Tarif restauration (à titre indicatif) : Jambon grillé et mojettes : à partir de 8€

Galette.

Crêpe sucrée : à partir de 2,50€

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Place du Château Parking Ville Pornic