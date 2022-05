Fête et Feu de la Saint Jean au Teich Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: 33470

Tous les ans, sur la plaine des Artigues, a lieu le traditionnel « Feu de la Saint Jean ». L'embrasement de ce feu de bois est agrémenté d'un bal pour animer la soirée.Buvette, grillades et crêpes sur place.

