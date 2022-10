FETE ET DEFILE DE LA SAINT NICOLAS Bayon Bayon Catégories d’évènement: Bayon

Meurthe-et-Moselle Le Comité des Fêtes de Bayon a organisé l’arrivée du Saint Nicolas sur Bayon, quand « la Lumière enchante la Légende ». Un évènement à ne pas manquer. Infos au 03 83 72 51 52. 16h30 : défilé / 18h : Evènement Place du Château +33 3 83 72 51 52 http://www.bayon.mairie54.fr/ CCO

