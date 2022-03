Fête et Concours de Béliers Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Fête et Concours de Béliers Argelès-Gazost, 16 avril 2022, Argelès-Gazost. Fête et Concours de Béliers Place Pérus ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 Place Pérus ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Macarèu, era Hèsta deths Marets !

Venez également casser la croûte à midi avec les musiciens…

Remise des prix à 13h par le Jury des Estives. Rencontre de plus de 90 béliers toutes races avec le Jury des Estives, musique, marché et restauration

Organisé par l’AREDA (Association Régionale d’Elevage et de Développement Agricole) et la mairie d’argelès +33 5 62 97 22 66 Macarèu, era Hèsta deths Marets !

Venez également casser la croûte à midi avec les musiciens…

Remise des prix à 13h par le Jury des Estives. Place Pérus ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Place Pérus ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville Place Pérus ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées

Fête et Concours de Béliers Argelès-Gazost 2022-04-16 was last modified: by Fête et Concours de Béliers Argelès-Gazost Argelès-Gazost 16 avril 2022 Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées