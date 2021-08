Ensigné Château de la Commanderie templière et hospitalière d'Ensigné Deux-Sèvres, Ensigné Fête et animations médiévales dans l’enceinte du château de la Commanderie templière Château de la Commanderie templière et hospitalière d’Ensigné Ensigné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Commanderie templière et hospitalière d’Ensigné

### Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion d’animer le site de la Commanderie avec un camp médiéval, des échoppes et diverses animations. Plusieurs spectacles sont proposés tout au long de ces deux jours ainsi que des ateliers et jeux. À partir de la porte d’accès de l’ancien donjon, une visite guidée des tours du XIIe est proposée. Possibilité de se restaurer sur place.

Tarif : 4€ ( site et animation), + 1€ (visite guidée), Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans. Inscription : visite guidée, à l’entrée du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

