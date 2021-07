Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin, Marlenheim Fête estivale la Ruche qui dit Oui ! Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fête estivale la Ruche qui dit Oui ! Marlenheim, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Marlenheim. Fête estivale la Ruche qui dit Oui ! 2021-07-04 18:00:00 – 2021-07-04 22:00:00

Marlenheim Bas-Rhin La Ruche qui dit Oui de Marlenheim organise sa fête estivale annuelle !

Au menu :

Barbecue, produits locaux, assiettes végétariennes, boissons

