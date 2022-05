Fête Estivale du Village Beaurières Beaurières Catégories d’évènement: Beaurières

Fête Estivale du Village
Camping du vieux moulin, place du village, devant la mairie, cour de l'école
11 Grande rue
Beaurières

2022-08-19 19:00:00 – 2022-08-19 22:00:00

Sur les 2 jours, fête estivale du village et de l'association qui fête ses 30 ans.
nicole.viret@orange.fr
+33 4 75 21 46 37

