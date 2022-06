Fête du Yoga et du Bien être à Espédaillac Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: 46320

Espédaillac

Fête du Yoga et du Bien être à Espédaillac Espédaillac, 11 juin 2022, Espédaillac. Fête du Yoga et du Bien être à Espédaillac Espédaillac

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11

Espédaillac 46320 Tout au long de la journée, nous vous proposons de découvrir différentes pratiques de yoga animées par des enseignants de la région proche et des soins de bien-être par des praticiens installés dans le village. +33 7 66 77 48 91 @feteduyogadespedaillac

Espédaillac

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 46320, Espédaillac Autres Lieu Espédaillac Adresse Ville Espédaillac lieuville Espédaillac Departement 46320

Espédaillac Espédaillac 46320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espedaillac/

Fête du Yoga et du Bien être à Espédaillac Espédaillac 2022-06-11 was last modified: by Fête du Yoga et du Bien être à Espédaillac Espédaillac Espédaillac 11 juin 2022 46320 Espédaillac

Espédaillac 46320