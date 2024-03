FÊTE DU YOGA Agde, samedi 18 mai 2024.

FÊTE DU YOGA Agde Hérault

Un week-end de sérénité dédié au yoga et à l’Inde avec cours de yoga, conférences, relaxation, bols chantants, danse indienne, concert et artisanat.

L »association » le Chemin à la Lumière du Yoga » organise un week-end de pratique autour du Yoga et de l’Inde avec le soutien de la municipalité d’Agde au profit de l’association l’association Laxmi.

Durant ce week-end, seront proposés à toutes et à tous, et pour tout niveau de pratique, des cours de Yoga, des méditations, un spectacle de danse indienne, ainsi qu’un atelier sur cette danse, et un concert proposé par le duo Diyas, mêlant musique orientale et occidentale. Une restauration indienne végétarienne sera proposée sur place durant ces deux jours.

Les bénéfices de ce week-end seront alloués à l’association Laxmi représentée par Radha Devi qui s’occupe depuis 25 ans de 2500 enfants défavorisés en Inde. Cette dernière proposera aussi une exposition venant présenter son travail sur le terrain.

Ce week-end se veut dans l’esprit du Yoga, festif et dans un esprit de partage.

Programme

Samedi 18 mai

8h00>09h15 Méditation

09h30>11h15 Cours de Hata Yoga avec Eric Weber

11h15>12h Kirtan, Sadananda avec Eric Weber

12h00 Inauguration suivie du déjeuner avec Radha Devi, Eric Weber et Philippe,

14h15>16h15 Yoga lyengar avec Cathy Boyer

16h30>18h30 Cours, échange avec Christian Coupé

19h00 Dîner suivi d’un concert de musique du monde avec Diyas

Dimanche 19 mai

8h00 >09h00 Méditation

09h15>11h00 Cours, conférence avec Christian Coupé

11h15>12h00 Spectacle de danse indienne avec Maityree

12h00 Déjeuner

14hh00>15h00 Atelier de danse indienne avec Maityree

15h15>17h00 Conférence Ayurveda avec Vincent Coirié

17h15>18h15 Bain sonore, bols tibétains avec Eric Weber

> Ouvert à tous 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 08:00:00

fin : 2024-05-19 20:00:00

Avenue Paul Balmigère

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement FÊTE DU YOGA Agde a été mis à jour le 2024-03-14 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE