Fête du violon

2023-02-17 – 2023-02-19

Du bal italien, des chansons d’amour, des mandolines qui font pleurer les gars et même les filles, de l’avanti que t’imaginais même pas pouvoir taper si fort du pied sur un parquet ciré, des tarentelles, du carnaval… Le violon italien est d’une richesse exquise, la preuve en musiques. Dans les rues de Luzy, aux portes des magasins, sur la terrasse des cafés quand le temps le permet, une série de micro-concerts permettront à de jeunes formations de travailler leur rapport au public et d’amener cette convivialité qui fait de la fête du violon un événement si particulier. Et puis une petite folie pour les 20 ans du festival : 24h de bal, de musique et de danse non stop pour amateurs et passionnés. Bonne Fête du Violon à tous.

http://www.feteduviolon.com/

