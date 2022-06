FÊTE DU VIN ROSÉ ET DES FROMAGES DE L’AUDE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: 11000

Carcassonne

FÊTE DU VIN ROSÉ ET DES FROMAGES DE L'AUDE Carcassonne, 18 juin 2022

2022-06-18 – 2022-06-18

Carcassonne 11000 Venez fêter la 1ère édition de la Fête du vin rosé et des fromages de l’Aude, le 18 juin 2022 !

Avec dégustation / vente avec les producteurs

Animations musicales, cirque. Cette fête est organisée par l’association des commerçants de la Cité. https://www.carcassonne.org/ Carcassonne

