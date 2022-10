FÊTE DU VIN PRIMEUR Marseillan Marseillan Catégories d’évènement: Hrault

Marseillan

FÊTE DU VIN PRIMEUR Marseillan, 20 octobre 2022, Marseillan. FÊTE DU VIN PRIMEUR

Les Caves Richemer – Marseillan Plage Avenue Sète Marseillan Hrault OT ARCHIPEL DE THAU – SETE

2022-10-20 – 2022-10-20 Marseillan

Hrault Marseillan À l’occasion de l’arrivée des deux vins primeurs blanc et rouge, les viticulteurs des Caves Richemer vous invitent à partager un moment festif et convivial le jeudi 20 octobre à partir de 19h30. Au programme : concert gratuit animé par DJ Doris, présence du food-truck Splendwich et brasucade de moules proposée par nos viticulteurs. Enfin, à l’occasion de cet événement exceptionnel, des visites guidées de la Perle de Thau seront organisées toute la journée. +33 4 67 21 90 26 Marseillan

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Marseillan Autres Lieu Marseillan Adresse Les Caves Richemer - Marseillan Plage Avenue Sète Marseillan Hrault OT ARCHIPEL DE THAU - SETE Ville Marseillan lieuville Marseillan Departement Hrault

Marseillan Marseillan Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseillan/

FÊTE DU VIN PRIMEUR Marseillan 2022-10-20 was last modified: by FÊTE DU VIN PRIMEUR Marseillan Marseillan 20 octobre 2022 Hrault Les Caves Richemer - Marseillan Plage Avenue Sète Marseillan Hrault OT ARCHIPEL DE THAU - SETE Marseillan

Marseillan Hrault