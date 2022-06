Fête du vin Mittelbergheim Mittelbergheim Catégories d’évènement: 67140

Mittelbergheim

Fête du vin Mittelbergheim, 30 juillet 2022, Mittelbergheim. Fête du vin Mittelbergheim

2022-07-30 – 2022-07-30

Mittelbergheim 67140 Après deux ans d’absence, la fête du vin revient ! Une version revisité qui permet au célèbre village de Mittelbergheim de renouer avec la tradition. Tout au long du week-end un large éventail des crus de la cité vous sera proposé dans un cadre pittoresque original et convivial. Apéritif-concert, animations, exposition… +33 6 86 65 24 62 Après deux ans d’absence, la fête du vin revient ! Une version revisité qui permet au célèbre village de Mittelbergheim de renouer avec la tradition. Tout au long du week-end un large éventail des crus de la cité vous sera proposé dans un cadre pittoresque original et convivial. Mittelbergheim

