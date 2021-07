Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois, Drôme Fête du vin – Festival Arts et Vigne Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Fête du vin – Festival Arts et Vigne 2021-08-01 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-01 13:00:00 13:00:00

Châtillon-en-Diois Drôme Dégustation de vins tranquilles Châtillonnais. Le couple de Bacchus ouvrira la fête. Le vin coulera au lavoir, retrouvailles avec les vignerons de Châtillon et leurs vins. Musique avec Miss Trash, fanfre burlesque. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme Autres Lieu Châtillon-en-Diois Adresse Ville Châtillon-en-Diois lieuville 44.69422#5.48263