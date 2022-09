Fête du vin doux et brocante Devay Devay Catégories d’évènement: Devay

Nièvre Devay Aprês 3 ans d’absence, le Comité des Fêtes de Devay célêbre l’arrivée du vin doux ! Entre intronisations et animations la journée s’annonce festive. En parallêle, brocante toute la journée : 2€¨ le mêtre linéaire

Renseignements et inscriptions (heures des repas) : 03 86 50 37 05 ou 03 86 50 37 32 Devay

