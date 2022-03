Fête du Vin Camblanes-et-Meynac Camblanes-et-Meynac Catégories d’évènement: Camblanes-et-Meynac

Gironde

Fête du Vin Camblanes-et-Meynac, 14 mai 2022, Camblanes-et-Meynac. Fête du Vin Camblanes-et-Meynac

2022-05-14 – 2022-05-14

Camblanes-et-Meynac Gironde Camblanes-et-Meynac EUR 6 6 Camblanes-et-Meynac organise la Fête des Vins ! Les vignerons vous reçoivent personnellement et vous feront découvrir la diversité de leurs vins. Un Pass-dégustation est en vente à 6€ par personne.

Animations : jeux autour du vin, apéritif, remise du label Vignobles & Découvertes, démonstration de fabrication de barriques…

Restauration sur place : huîtres, grillades (entrecôtes sur sarments, buvette,…). Camblanes-et-Meynac organise la Fête des Vins ! Les vignerons vous reçoivent personnellement et vous feront découvrir la diversité de leurs vins. Un Pass-dégustation est en vente à 6€ par personne.

Animations : jeux autour du vin, apéritif, remise du label Vignobles & Découvertes, démonstration de fabrication de barriques…

Restauration sur place : huîtres, grillades (entrecôtes sur sarments, buvette,…). +33 5 57 97 16 90 Camblanes-et-Meynac organise la Fête des Vins ! Les vignerons vous reçoivent personnellement et vous feront découvrir la diversité de leurs vins. Un Pass-dégustation est en vente à 6€ par personne.

Animations : jeux autour du vin, apéritif, remise du label Vignobles & Découvertes, démonstration de fabrication de barriques…

Restauration sur place : huîtres, grillades (entrecôtes sur sarments, buvette,…). edmt

Camblanes-et-Meynac

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Camblanes-et-Meynac, Gironde Autres Lieu Camblanes-et-Meynac Adresse Ville Camblanes-et-Meynac lieuville Camblanes-et-Meynac Departement Gironde

Camblanes-et-Meynac Camblanes-et-Meynac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camblanes-et-meynac/

Fête du Vin Camblanes-et-Meynac 2022-05-14 was last modified: by Fête du Vin Camblanes-et-Meynac Camblanes-et-Meynac 14 mai 2022 Camblanes-et-Meynac Gironde

Camblanes-et-Meynac Gironde