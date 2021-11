Béziers Béziers Béziers, Hérault FETE DU VIN AUX ARENES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault 2 EUR L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée vous donne rendez-vous dans les arènes de Béziers pour cette toute première fête du vin. Nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux seront présents pour vous faire vivre un moment convivial dans ce monument emblématique de la ville.

Venez rencontrer les vignerons présents:

– Vignerons de Sérignan

– Vignobles Delonca

– Domaine de Mi-Côte

– Alma Cersius

– Domaines des Graviers Pour l’ambiance musicale, ce sont les groupes Goosie, Zik’goto et Eko Eko qui assureront des concerts live. Un pass sanitaire sera demandé pour accéder à l’évènement. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée vous donne rendez-vous dans les arènes de Béziers pour cette toute première fête du vin. Nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux seront présents pour vous faire vivre un moment convivial dans ce monument emblématique de la ville. Et pour l’ambiance musicale, ce sont les groupes Goosie, Zik’goto et Eko Eko qui assureront des concerts live. accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/ L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée vous donne rendez-vous dans les arènes de Béziers pour cette toute première fête du vin. Nos vignerons, producteurs et restaurateurs locaux seront présents pour vous faire vivre un moment convivial dans ce monument emblématique de la ville.

