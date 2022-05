Fête du Vin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: 46170

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Fête du Vin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 7 août 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Fête du Vin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-08-07 – 2022-08-07

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Dimanche 7 Août – Fête du vin à Castelnau-Montratier sur la place Gambetta. ©vin_pixabay

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 46170, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement 46170

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-montratier-sainte-alauzie/

Fête du Vin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2022-08-07 was last modified: by Fête du Vin à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 7 août 2022 46170 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170