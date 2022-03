Fête du village Villeloin-Coulangé Villeloin-Coulangé Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La fête du village de Villeloin-Coulangé en toute simplicité ! Le départ sera donné en musique à 18h avec la fanfare de Nouans-les-Fontaines qui nous emmènera depuis la maison de retraite jusqu'au stade en bordure de village pour un apéritif à la buvette, suivi d'un repas dansant (vente des tickets sur place, nombre de places limité). La soirée se terminera avec le traditionnel feu d'artifice tiré depuis les bords de l'Indrois à 23h.

