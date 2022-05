Fête du village Tourtrès, 13 août 2022, Tourtrès.

Fête du village Tourtrès

2022-08-13 – 2022-08-14

Tourtrès 47380 Tourtrès

Tourtrès est en fête !

Samedi à 20h : soirée paëlla animée par la banda In vino veritas suivi d’une soirée dansante avec le Link music.

Dimanche : randonnée pédestre à partir de 8h, repas grillades entrecôte/frites à 12h et escargolade à 20h.

Grand feu d’artifice à 23h et soirée animée par DJ Patrick de Link music.

Réservation repas conseillée.

Tourtrès est en fête !

Samedi à 20h : soirée paëlla animée par la banda In vino veritas suivi d’une soirée dansante avec le Link music.

Dimanche : randonnée pédestre à partir de 8h, repas grillades entrecôte/frites à 12h et escargolade à 20h.

Feu d’artifice à 23h et soirée animée par DJ Patrick.

Tourtrès est en fête !

Samedi à 20h : soirée paëlla animée par la banda In vino veritas suivi d’une soirée dansante avec le Link music.

Dimanche : randonnée pédestre à partir de 8h, repas grillades entrecôte/frites à 12h et escargolade à 20h.

Grand feu d’artifice à 23h et soirée animée par DJ Patrick de Link music.

Réservation repas conseillée.

©CDF Tourtrès

Tourtrès

dernière mise à jour : 2022-04-25 par