Programme des 3 jours de fêtes

Samedi :

– Marché de producteurs locaux et de l’art et de l’artisanat de 14h à 18h, ainsi que la fête des associations

-Les pompiers seront présents pour le parcours du petit-sapeur, recrutement également

– Samfoot Sam organisera du tir aux buts

– Avec le club du village fleuris, une activité jeux de cartes ou jeux de sociétés sera organisée

– Autres associations sur place à découvrir (Dans le bourg) Dimanche :

– Vide-grenier sans réservation (5 euros les 3 mètres). Les Boudingues de Mortagne au Perche seront présents pour l’animation de cette journée.

– A 22h30 : départ de la retraite aux flambeaux ( point de rendez-vous à l’Auberge du Clos de l’abbaye) accompagné des Boudingues.

– A 23h : feu d’artifice Lundi :

– Concours de pétanque ouvert à tous à la salle polyvalente, inscription à partir de 13h30 et début à 14h (doublette, en 4 parties, gagnant contre gagnant). Structure gonflables, manèges et buvette durant les trois jours de fête. Pas de passe sanitaire mais consignes de distanciation sociale à respecter. Port du masque obligatoire. Programme des 3 jours de fêtes

