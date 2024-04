Fête du village Salle des Fêtes de Bou Bou, samedi 13 avril 2024.

Fête du village Vide-greniers,marché du livre, Salon des artistes boumiens 13 et 14 avril Salle des Fêtes de Bou

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T07:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

En raison des congés scolaires 2024, la traditionnelle fête du Village de Bou qui se déroule habituellement pour la Saint-Georges (ancienne fête patronale) se tiendra cette année le 14 avril. Comme à l’accoutumée, un grand vide-greniers sera organisé dans le village. Possibilité d’y participer sans réservation. Un marché aux livres anciens et d’occasion se tiendra sur la place et une exposition artistique « 17ème Salon des artiste Boumiens et de leurs amis » sera visible, dès 14h, le samedi, à la salle des Fêtes. Manège pour enfants et restauration assurés.

Salle des Fêtes de Bou 8 rue du Puits de l'Orme, 45430, BOU Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Vide-greniers Marché du livre ancien et d’occasion

