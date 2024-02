Fête du village Saint-Merd-les-Oussines, dimanche 28 juillet 2024.

Fête du village Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Le Comité des Fêtes de Saint-Merd-les-Oussines vous invite à la fête patronale du village avec au programme: à 10h départ de la randonnée d’environ 10 Kms inscription 2 €. Toute la journée marché et vide greniers. Animations enfants : structure gonflable, jeux en bois, mur d’escalade. A 12h petite restauration et buvette suivi à 17h du défié de chars fleuris et à 18h concert. A 19h tirage de la tombola suivi à 20h30 d’un repas entrecote frites sur réservation et à 22h30 feu d’artifice .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 09:00:00

fin : 2024-07-28 23:00:00

Le Bourg

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du village Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze