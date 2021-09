Fête du village Saint-Maurice-sur-Aveyron, 25 septembre 2021, Saint-Maurice-sur-Aveyron.

Fête du village 2021-09-25 – 2021-09-25

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Fête du village : samedi après-midi, concours de pétanque à 14h, majorettes de Douchy à 15h30, DJ avec repas en fin d’après-midi et feu d’artifice suivi d’un bal. Dimanche : 10h30 messe avec la participation des Trompes “Les Echos de Chamerolles” puis vers de l’amitié, remise de récompenses au stade à 17h, démonstration de travail de chiens de berger de 10h à 18h. De nombreux exposants pendant ce week-end : miel, cidre, conserves, agneau, fromages, pain, dégustations de vins, glaces, rosette, savons, cadeau de naissance… avec la participation des associations. Restauration assurée par le comité des fêtes le samedi soir et le dimanche midi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Fête du village

bedu.dominique@orange.fr

Fête du village : samedi après-midi, concours de pétanque à 14h, majorettes de Douchy à 15h30, DJ avec repas en fin d’après-midi et feu d’artifice suivi d’un bal. Dimanche : 10h30 messe avec la participation des Trompes “Les Echos de Chamerolles” puis vers de l’amitié, remise de récompenses au stade à 17h, démonstration de travail de chiens de berger de 10h à 18h. De nombreux exposants pendant ce week-end : miel, cidre, conserves, agneau, fromages, pain, dégustations de vins, glaces, rosette, savons, cadeau de naissance… avec la participation des associations. Restauration assurée par le comité des fêtes le samedi soir et le dimanche midi. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Mairie

dernière mise à jour : 2021-09-15 par