Fête du village Saint-Georges-de-Noisné Saint-Georges-de-Noisné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Georges-de-Noisné

Fête du village Saint-Georges-de-Noisné, 4 septembre 2022, Saint-Georges-de-Noisné. Fête du village

Stade Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres

2022-09-04 12:00:00 – 2022-09-04 21:00:00 Saint-Georges-de-Noisné

Deux-Sèvres Saint-Georges-de-Noisné Organisé par Saint-Georges Animation. Barbecue géant avec animations pour petits

et grands, et stands d’artisans Organisé par Saint-Georges Animation. Barbecue géant avec animations pour petits

et grands, et stands d’artisans Organisé par Saint-Georges Animation. Barbecue géant avec animations pour petits

et grands, et stands d’artisans st georges animation

Saint-Georges-de-Noisné

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Georges-de-Noisné Autres Lieu Saint-Georges-de-Noisné Adresse Stade Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres Ville Saint-Georges-de-Noisné lieuville Saint-Georges-de-Noisné Departement Deux-Sèvres

Fête du village Saint-Georges-de-Noisné 2022-09-04 was last modified: by Fête du village Saint-Georges-de-Noisné Saint-Georges-de-Noisné 4 septembre 2022 Stade Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres

Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres