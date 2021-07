Saint-Ferréol-Trente-Pas Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme, Saint-Ferréol-Trente-Pas Fête du village Saint-Ferréol-Trente-Pas Saint-Ferréol-Trente-Pas Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Ferréol-Trente-Pas

Fête du village Saint-Ferréol-Trente-Pas, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Ferréol-Trente-Pas. Fête du village 2021-07-17 – 2021-07-18

Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme Saint-Ferréol-Trente-Pas La fête de village sur 2 jours.

Samedi :

9h et 14h concours de boules

13h30 à 17h : tyrolienne

21h bal avec orchestre (masque recommandé)

22h30 : feu d’artifice

Restauration et buvette sur place



Dimanche :

14h Concours de boule +33 6 84 16 02 22 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Ferréol-Trente-Pas Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Ferréol-Trente-Pas Adresse Ville Saint-Ferréol-Trente-Pas lieuville 44.42866#5.21913