FÊTE DU VILLAGE Préfailles, 25 juin 2022, Préfailles.

FÊTE DU VILLAGE Préfailles

2022-06-25 – 2022-06-25

Préfailles 44770

18h Concerts des chorales « Si on chantait » et « Les Gaillards d’Avant ».

19h15 Mot du maire et invitation à l’apéritif

19h30 Repas (participation de 6,00 €, billetterie en mairie)

21h Concert

23h Feu de la Saint-Jean sur la haut de la Grande plage.

Stands de boissons et pâtisseries tenus par les associations locales.

Participation des associations locales et des sapeurs-pompiers volontaires.

Inscriptions au repas et renseignements en mairie au 02 40 21 60 37.

À PROPOS DE LA FETE…

La nouvelle édition de la Fête du village avec concerts, repas et feu de la Saint-Jean, sur le haut de la Grande Plage.

