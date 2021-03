Peyrière Peyrière Lot-et-Garonne, Peyrière Fête du village Peyrière Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Peyrière

Fête du village, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Peyrière. Fête du village 2021-07-23 – 2021-07-25

Peyrière Lot-et-Garonne Peyrière Venez nombreux à la fête du village ! Concours de belote, repas animé, randonnée pédestre… présence de structures gonflables pour les enfants, balades en calèches et animations diverses, manifestations gratuites.

Programme détaillé à venir. Venez nombreux à la fête du village ! Concours de belote, repas animé, randonnée pédestre… présence de structures gonflables pour les enfants, balades en calèches et animations diverses, manifestations gratuites.

Programme détaillé à venir. +33 5 53 94 13 30 Venez nombreux à la fête du village ! Concours de belote, repas animé, randonnée pédestre… présence de structures gonflables pour les enfants, balades en calèches et animations diverses, manifestations gratuites.

Programme détaillé à venir. Venez nombreux à la fête du village ! Concours de belote, repas animé, randonnée pédestre… présence de structures gonflables pour les enfants, balades en calèches et animations diverses, manifestations gratuites.

Programme détaillé à venir. ©otpl

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Peyrière Autres Lieu Peyrière Adresse Ville Peyrière