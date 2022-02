Fête du village Neuville-Ferrières Neuville-Ferrières Catégories d’évènement: Neuville-Ferrières

Seine-Maritime

Fête du village Neuville-Ferrières, 8 mai 2022, Neuville-Ferrières. Fête du village Neuville-Ferrières

2022-05-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08

Neuville-Ferrières Seine-Maritime Neuville-Ferrières Le Foyer rural, les amis de l’école et l’école maternelle organisent leur fête au village. Défilé, fanfare, capsule temporelle, stands de kermesse. Le Foyer rural, les amis de l’école et l’école maternelle organisent leur fête au village. Défilé, fanfare, capsule temporelle, stands de kermesse. +33 2 35 93 02 44 Le Foyer rural, les amis de l’école et l’école maternelle organisent leur fête au village. Défilé, fanfare, capsule temporelle, stands de kermesse. Neuville-Ferrières

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Neuville-Ferrières, Seine-Maritime Autres Lieu Neuville-Ferrières Adresse Ville Neuville-Ferrières lieuville Neuville-Ferrières Departement Seine-Maritime

Fête du village Neuville-Ferrières 2022-05-08 was last modified: by Fête du village Neuville-Ferrières Neuville-Ferrières 8 mai 2022 Neuville-Ferrières seine-maritime

Neuville-Ferrières Seine-Maritime