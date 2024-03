Fête du village Mazet-Saint-Voy, samedi 3 août 2024.

Fête du village Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

A partir de 14h00 marché de producteurs et d’artisans et kermesse pour les enfants (boisson et glace).

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 14:00:00

fin : 2024-08-03 18:00:00

Village

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lemazet@ot-hautlignon.com

L’événement Fête du village Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon