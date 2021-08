Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne, Orne Fête du village – Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne

Orne

Fête du village – Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne, 4 septembre 2021, Mauves-sur-Huisne. Fête du village – Mauves-sur-Huisne 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00

Mauves-sur-Huisne Orne Exposition « Et si l’ancien tramway de Mortagne-au-Perche à La Loupe vous racontait son histoire ? »

Documentations

Conférence (sous réserve)

Jeux

Vente d’objets confectionnés à l’atelier broderie

Tombola (panier garni)

Une buvette sera ouverte le dimanche

Entrée gratuite Exposition « Et si l’ancien tramway de Mortagne-au-Perche à La Loupe vous racontait son histoire ? »

Documentations

Conférence (sous réserve)

Jeux

Vente d’objets confectionnés à l’atelier broderie

Tombola (panier garni)

Une buvette sera ouverte le… Exposition « Et si l’ancien tramway de Mortagne-au-Perche à La Loupe vous racontait son histoire ? »

Documentations

Conférence (sous réserve)

Jeux

Vente d’objets confectionnés à l’atelier broderie

Tombola (panier garni)

Une buvette sera ouverte le dimanche

Entrée gratuite dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne, Orne Autres Lieu Mauves-sur-Huisne Adresse Ville Mauves-sur-Huisne lieuville 48.44763#0.62049