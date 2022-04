Fête du Village Marray Marray Catégories d’évènement: 37370

Marray 37370 Marray Fête du village le 8 mai 2022 à partir 8h au cœur du village.

Au programme :

– randonnée pédestre

– parcours VTT

– vide-grenier

– animations enfants Animation musicale Coutrny et Tambores de Tours

Marray

