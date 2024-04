Fête du village libéré Tournai sur Dive place de la mairie et de l’église et place de la reddition et rues du village Tournai-sur-Dive, jeudi 15 août 2024.

Fête du village libéré Tournai sur Dive place de la mairie et de l’église et place de la reddition et rues du village Tournai-sur-Dive Orne

Vendredi

80e anniversaire de la libération de la commune (21 août 1944)

Journée d’hommage aux victimes civiles et militaires et de festivités reconstitution avec exposition de véhicules militaires, soirée témoignages d’anciens vivants dans la commune et spectacle de chants et de danse (D-DAY ladies). Cheminement des véhicules dans le couloir de la mort et village décoré.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-17

place de la mairie et de l’église et place de la reddition et rues du village Village de Tournai

Tournai-sur-Dive 61160 Orne Normandie mairie.tournaisurdives@wanadoo.fr

