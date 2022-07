Fête du village & les 50 ans du Foyer Rural Laparade Laparade Catégories d’évènement: Laparade

Lot-et-Garonne Laparade A l’occasion des 50 ans du Foyer Rural et de la fête de Laparade, venez profiter de 3 jours de festivités. A la salle des fêtes, découvrez l’exposition par le Club de Maquettes 47, de 9h à 17h. Vendredi 19 août: super loto, à 21h. Samedi 20 août, à partir de 19h30 : 2 concerts gratuits de « Lori Bess Trio » et « Burning Jane », suivis d’un feu d’artifice à 23h45. Dimanche 21 août :

– Vide-greniers de 7h à 18h, place de l’église

– Carabistouille Récréative à 14h , des bulles pour animer la bastide

– Visite guidée par un Raconteur de Pays, à 14h

– Défilé costumé & Batacuda à partir de 15h30

– Apéritif de clôture à 18h30, avec Pierre Fontanille, dit FON-FON.

Au programme :

– Apéritif de clôture à 18h30, avec Pierre Fontanille, dit FON-FON. ©foyer rural

