Menestreau-en-villette Ménestreau-en-Villette MENESTREAU EN VILLETTE Fête du Village les 11 et 12 septembre 2021 Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE

Fête du Village les 11 et 12 septembre 2021 Ménestreau-en-Villette, 11 septembre 2021, Menestreau-en-villette. Fête du Village les 11 et 12 septembre 2021

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Ménestreau-en-Villette

Samedi à partir de 15h sont prévus : – le forum des Associations, – des structures gonflables, -20h30 Défilé aux lampions – 21h30 Feu d’Artifice aux Etangs de Cougnou Dimanche de 8h à 18h : Vide-greniers, manèges, Exposition en Mairie, Animation Bandas et Gastronomie. Le Village de Ménestreau-en-Villette organise sa fête du Village les 11 et 12 Septembre 2021 ! Venez nombreux ! Pass Sanitaire obligatoire ! Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T22:30:00;2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE Autres Lieu Ménestreau-en-Villette Adresse Menestreau-en-villette Ville Menestreau-en-villette lieuville Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette