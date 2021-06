Labretonie Labretonie Labretonie, Lot-et-Garonne Fête du village Labretonie Labretonie Catégories d’évènement: Labretonie

Lot-et-Garonne

Fête du village Labretonie, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Labretonie. Fête du village 2021-07-09 – 2021-07-10

Labretonie Lot-et-Garonne Labretonie 8 8 EUR Labretonie est en fête !

Au programme :

Vendredi : grande belote par équipe (21h)

Samedi : loto (14h30), apéritif (19h) et repas (20h30)

Animation musicale par Mick Fontaine.

Réservations jusqu’au 2 juillet. Labretonie

