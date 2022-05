Fête du village La Cluse-et-Mijoux, 18 juin 2022, La Cluse-et-Mijoux.

Fête du village La Cluse-et-Mijoux

2022-06-18 – 2022-06-18

La Cluse-et-Mijoux Doubs

10 10 EUR De 14h à 18h : exposition artisanale, marche avec énigmes. n19h : apéritif. n20h : fondue géante. n22h30: feu d’artifice puis bal gratuit. nOrganisé par le Centre d’Animation de La Cluse et Mijoux. nL’après-midi démonstrations, ateliers et vente par des artisans et pasionnés du secteur, 4 circuits de marchesavec des énigmes photographiques pour découvrir la commune, jeux pour enfants. Une buvette sera présente toute la journée et dès 20h fondue à volonté, feu d’artifice et bal gratuit. nInscriptions auprès de l’Agence postale communale de la Cluse et Mijoux , Centre d’animation.

centre.animation.cluse.mijoux@laposte.net

