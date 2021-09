Guenviller Guenviller Guenviller, Moselle FÊTE DU VILLAGE Guenviller Guenviller Catégories d’évènement: Guenviller

FÊTE DU VILLAGE Guenviller, 18 septembre 2021, Guenviller. FÊTE DU VILLAGE 2021-09-18 – 2021-09-19

Guenviller Moselle Guenviller Au programme : exposition de photos sur le thème “notre beau village de Guenviller”, une marche-découverte du village à travers un parcours de 20 balises, des jeux de kermesse pour les enfants, une exposition et des ateliers scrapbooking, les portes ouvertes du club de peinture… et plein d’autres activités encore !

Buvette sur place. Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée. +33 3 87 89 10 85 dernière mise à jour : 2021-09-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

