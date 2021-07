Grignols Grignols Dordogne, Grignols Fête du village Grignols Grignols Catégories d’évènement: Dordogne

Grignols

Fête du village Grignols, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Grignols. Fête du village 2021-07-17 – 2021-07-17

Grignols Dordogne Grignols Fête du village dans le bourg

15h-19h : jeux anciens

19h : apéritif offert par la municipalité

20h : repas sous la halle

Bal musette et disco par PRODJ Animation

23h : feu d’artifice

