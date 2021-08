Gizeux Gizeux Gizeux, Indre-et-Loire Fête du village Gizeux Gizeux Catégories d’évènement: Gizeux

Indre-et-Loire

Fête du village Gizeux, 21 août 2021, Gizeux. Fête du village 2021-08-21 – 2021-08-22

Gizeux Indre-et-Loire Gizeux Gizeux accueille sa traditionnelle fête annuelle ! Au programme du samedi : concours de pétanque dès 10h00, repas champêtre en soirée, retraite aux flambeaux et feu d’artifice au château. Au programme du dimanche : Brocante (exposants sur inscription exclusivement), animation musicale par la Banda’ soiffée et escape game mobile. L’association adaptera le programme, les possibilités de restauration et les animations en fonction des normes sanitaires en vigueur. Nous vous attendons nombreux ! Gizeux accueille sa traditionnelle fête annuelle ! L’association adaptera le programme, les possibilités de restauration et les animations en fonction des normes sanitaires en vigueur. Nous vous attendons nombreux ! mairie.gizeux@wanadoo.fr +33 6 71 35 76 42 Gizeux accueille sa traditionnelle fête annuelle ! Au programme du samedi : concours de pétanque dès 10h00, repas champêtre en soirée, retraite aux flambeaux et feu d’artifice au château. Au programme du dimanche : Brocante (exposants sur inscription exclusivement), animation musicale par la Banda’ soiffée et escape game mobile. L’association adaptera le programme, les possibilités de restauration et les animations en fonction des normes sanitaires en vigueur. Nous vous attendons nombreux ! ©Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gizeux, Indre-et-Loire Autres Lieu Gizeux Adresse Ville Gizeux lieuville 47.3925#0.19582