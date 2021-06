Fête du village Fuveau Fuveau, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Fuveau.

Fête du village Fuveau 2021-07-09 – 2021-07-14

Fuveau Bouches-du-Rhône

Un programme varié proposé par le Comité des Fêtes avec des manèges pour les grands et les petits, des concerts gratuits, un loto et la possiblité de se restaurer sur place!



Proposées par le Comité de Fêtes et la Mairie du village.

Les fêtes votives du village avec son lot d’animations pour petits et grands … De quoi profiter des douces nuits d’été en Provence.

comite.des.fetes.de.fuveau@gmail.com

