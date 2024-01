Fête du village et vide-greniers à Javerdat Javerdat, dimanche 16 juin 2024.

Fête du village et vide-greniers à Javerdat Javerdat Haute-Vienne

Organisée par le Comité des fêtes de Javerdat. Lors de ces 2 jours, le village de Javerdat revêt son plus bel habit de fête fête foraine, soirée grillade, feu d’artifice, vide-greniers, balades à poneys, concert. Buvette et snacking sur place.

Place du champ de foire

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 08:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00



L’événement Fête du village et vide-greniers à Javerdat Javerdat a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Porte Océane du Limousin