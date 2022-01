Fête du village et feu d’artifice Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Villerville

Fête du village et feu d’artifice Villerville, 13 août 2022, Villerville. Fête du village et feu d’artifice Rue des Bains Digue et plage des Bains Villerville

2022-08-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-13 23:00:00 23:00:00 Rue des Bains Digue et plage des Bains

Villerville Calvados Une fête désormais traditionnelle à Villerville. Un temps fort pour se retrouver, se rencontrer et s’amuser autour de jeux, tous publics. Une fête désormais traditionnelle à Villerville. Un temps fort pour se retrouver, se rencontrer et s’amuser autour de jeux, tous publics. info@indeauville.fr +33 2 31 87 77 76 Une fête désormais traditionnelle à Villerville. Un temps fort pour se retrouver, se rencontrer et s’amuser autour de jeux, tous publics. Rue des Bains Digue et plage des Bains Villerville

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villerville Autres Lieu Villerville Adresse Rue des Bains Digue et plage des Bains Ville Villerville lieuville Rue des Bains Digue et plage des Bains Villerville

Villerville Villerville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villerville/