Monchaux-Soreng Seine-Maritime Monchaux-Soreng – Samedi 28 mai : Brocante et repas

7h : ouverture des exposants / 8h : début de la brocante

3 mètre gratuits – 1€/mètre supplémentaire

Café, pains au chocolat, croissants, restauration et buvette sur place

A partir de 19h30 : soirée tripes – inscriptions avant le 21 mai 22

Menu : 1 kir offert / tripes + frites ou chipo – merguez + frites / fromage / gâteaux / café

Tarifs habitants de la commune : 8€/adulte – gratuit (-12 ans) / Tarifs extérieurs : 14€/adulte – 6€ pour les (-12 ans)

Places limitées à 120 personnes – Dimanche 29 : Fête du village

Restauration et buvette sur place / manège pour les enfants / jeux de pièces / tir à carabine / pêche aux canards pour les enfants / structures gonflables / quads enfants / trampoline

A partir de 15h : rendez-vous à la salle des fêtes avec la présence du clown doudou en vadrouille

Présentation de mobylettes – concours de vélos fleuris – ouvert à tous enfants et adultes

Vote et remise des lots le jour même à 18h

