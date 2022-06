Fête du village d’Eygalayes Eygalayes Eygalayes Catégories d’évènement: 26560

Eygalayes

Fête du village d’Eygalayes Eygalayes, 20 août 2022, Eygalayes. Fête du village d’Eygalayes Eygalayes

2022-08-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-20

Eygalayes 26560 Eygalayes Fête estivale du village avec concours de pétanque, buvette, bal en soirée ! francois.decharge@wanadoo.fr +33 6 42 80 26 40 Eygalayes

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 26560, Eygalayes Autres Lieu Eygalayes Adresse Ville Eygalayes lieuville Eygalayes Departement 26560

Eygalayes Eygalayes 26560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eygalayes/

Fête du village d’Eygalayes Eygalayes 2022-08-20 was last modified: by Fête du village d’Eygalayes Eygalayes Eygalayes 20 août 2022 26560 Eygalayes

Eygalayes 26560